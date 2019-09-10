За провокациями в УИК Петербурга стоят связанные с Ходорковским «Объединенные демократы»

Санкт-Петербург, 10 сентября. «Объединенные демократы» разработали целую стратегию массовых провокаций в УИК № 590 и УИК № 591 в Санкт-Петербурге для победы муниципального депутата Андрея Давыдова на выборах. Об этом рассказали представители штаба этого объединения.

По их словам, Давыдов и снятый с выборов куратор Андрей Пивоваров в штабе «Объединенных демократов» на Казанской улице проводили инструктаж и подготавливали активистов для создания информационных вбросов и беспорядков. Пивоваров затем руководил провокациями в УИК.

Как стало известно «Невским новостям», первостепенную роль для «Объединенных демократов» играет МО Морские ворота — в этом округе выдвинулась «сильная команда», которая должна была набрать большое количество голосов. Сама организация обладает довольно значительными ресурсами, что неудивительно, учитывая ее связь с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Имея такую поддержку, Пивоваров и «Объединенные демократы» решили повысить шансы своих кандидатов на муниципальных выборах. Вместе с Давыдовым они разработали такие провокации в УИК, как дезинформирование о «выборных каруселях», попытки срыва голосования путем создания фейков о нарушении на участках, ложные данные о подвозе оплаченных избирателей в УИК и прочее. Вызов сотрудников ЧОП в УИК № 590 тоже был частью плана ради «картинки».

Кроме того, представители «Объединенных демократов» устроили массовую агитацию населения. Жителям МО предлагали отдать на выборах голос за Давыдова и других кандидатов за 1,5 тысячи рублей.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Петербурге проходили выборы губернатора города и муниципальных депутатов. Сообщалось, что всего на работу избиркомов в Петербурге поступила 181 жалоба. Шесть из них касались губернаторских выборов, остальные — процесса избрания муниципальных депутатов, причем большинство из них связаны с «оппозицией». Наиболее активно помешать проведению единого дня голосования в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Имели место фальсификации, фиксировалось размещение фейковой информации о якобы имевших место нарушениях, были попытки устроить «карусели», сообщалось о фактах подкупа избирателей и о других нарушениях. Большинство провокаций удалось вовремя разоблачить, а нарушения были предотвращены.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова призвала петербургский городской избирком не торопиться с подведением результатов голосования на выборах муниципальных депутатов и внимательно рассмотреть все поступившие жалобы. Однако «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести итоги в государственную автоматизированную систему «Выборы».