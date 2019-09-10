Зеленский дал обещание не закрывать телеканалы на Украине

Киев, 10 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы. С таким заявлением глава украинского государства выступил в Ровно, где он находится с рабочей поездкой.

«Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий», — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос о судьбе телеканала NewsOne.

Зеленский также подчеркнул, что он выступает за свободу слова на Украине.

На прошлой неделе стало известно, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию собирается обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne за «разжигание вражды». Телеканал уже обратился к международному сообществу с просьбой защитить медиа от давления представителей власти.

Напомним, летом NewsOne анонсировал телемост с каналом «Россия-1», однако практически сразу отменил его из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на совершение государственной измены.