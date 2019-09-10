В Севастополе рассказали о крайне высоком уровне доверия к выборам

Выборы в Законодательное собрание Севастополя прошли прозрачно, активно и легитимно. Об этом на пресс-конференции рассказал член Общественной палаты Севастополя Сергей Горбачев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Общественно-политическая активность в Севастополе крайне высока, наши жители очень активны», — отметил он.

Всего в течение пяти лет после Русской весны в Севастополе прошло пять выборных кампаний.

«В марте 2014 года прошел общекрымский референдум, он проходил по украинскому законодательству. Были приняты решения, которые позволили воссоединиться с Россией на легитимных основаниях», — напомнил общественник.

Затем прошло еще несколько избирательных кампаний, в том числе президентские выборы и выборы губернатора региона.

Предельную прозрачность прошедшим выборам в региональный парламент придало техническое оснащение избирательных участков.

«Мы работаем по-новому. Все 180 избирательных участков были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Нигде в России нет такой степени оснащенности выборов ими», — подчеркнул Горбачев.

Наличие электронных урн для голосования значительно увеличивает степень доверия к выборам, указал член Общественной палаты Севастополя. Так, наличие КОИБов исключает возможность вбросов, а ситуацию на избирательном участке можно контролировать в режиме онлайн. Именно это способствует особому доверию жителей к избирательному процессу.