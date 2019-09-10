Америка превратилась в страну бездомных попрошаек

Соединенные Штаты Америки все еще, возможно, остаются экономическим лидером Запада: тут все зависит от методики, по которой предлагается считать. Но не подлежит сомнению другое их лидерство — по числу бездомных на улицах собственных городов. К такому выводу пришли сами американцы.

Ученые Принстонского университета подсчитали, что примерно 2,3 миллиона человек в США были выселены в одном только 2016 году из своих домов на улицу. То есть крова над головой лишались в тот год ежедневно по 6300 американцев.

При этом далеко не все они алкоголики, наркоманы или хронические безработные. Многие из лишившихся крыши над головой работают с утра до вечера, чтобы обеспечить себе скромную жизнь. Хотя, конечно, именно среди бездомных рекордными темпами распространяются наркомания, криминал и социальные проблемы.

Главное в другом: в США можно стать бездомным просто потому, что вы просрочили оплату кредита на неделю или, не дай бог, две. Выселение происходит буквально в автоматическом режиме. Бюрократическая машина работает налажено и без сбоев.

При этом снова найти крышу над головой рядовому американцу, однажды выброшенному на улицу, практически нереально. Ведь за время, когда он соберет деньги (если сможет), чтобы заплатить все штрафы и пени, его дом уже успеют перепродать или сдать в аренду.

Иными словами, потеря жилья в США в 99% случаев означает нищету и прямой путь на социальное дно — вместе со всей семьей. И в этом когда-то величайшее государство на планете скатилось до уровня стран Третьего мира.

История без счастливого конца

Характерный пример — история семьи Кокетии Гудман. В августе прошлого года она обнаружила в почтовом ящике письмо домовладельца, в котором тот извещал ее, что она должна в течение месяца покинуть дом.

Чернокожая Гудман и шестеро ее детей (двое из них женщина усыновила после того как их при рождении бросили биологические родители) жили в старом, но еще не аварийном доме в районе Атланты, где традиционно селились афроамериканцы. Пятидесятилетняя женщина ушла от мужа, который отличался агрессивным поведением. Она старалась обеспечить детям уютное и безопасное детство.

Гудман платила по 950 долларов в месяц за ветхий дом без учета коммунальных платежей — при том, что ее зарплата в качестве медсестры оплачивалась из расчета 9 долларов в час. Гудман знала, как легко стать бездомной в Атланте, поэтому пунктуально платила за аренду дома, а само строение содержала в почти идеальной чистоте.

Однако все эти меры предосторожности не сработали. Владелец дома выселил семью одинокой женщины с шестью детьми просто потому, что цены на недвижимость в этом районе взлетели, и он решил, что самое время выгодно продать старый дом.

Поиски нового жилья, аренда которого была бы по карману Гудман, привели к тому, что семейство въехало в аварийное здание, хотя платить за него приходилось больше, чем за предыдущий.

После того как один из детей получил удар током из-за неисправной проводки, семья снова оказалась без крыши над головой, поскольку осмотревшие дом чиновники просто обесточили его, обрезав провода и вывесив табличку: «Это здание является небезопасным и антисанитарным, его использование запрещено жилищным инспектором города Форест-Парк».

После месячного пребывания в приюте семья Гудман окончательно оказалась на улице. И никакого хэппи-энда!..

Режим тотальной экономии

В американских СМИ все чаще можно услышать словосочетание «работающий бездомный». Журналисты говорят о том, что скоро это словосочетание войдет в национальный словарь США.

Тенденция такова, что уже сейчас около 7 миллионов работающих американцев живут за чертой бедности, — и это число постоянно увеличивается. Одновременно с этим в Штатах стремительно растет арендная плата за съем недвижимости.

Удивительно, что острее всего проблема роста числа бездомных стоит для наиболее богатых штатов и быстро развивающихся городов Америки. Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Шарлотт, Сан-Хосе, Нашвилл — все эти мегаполисы, с доходом жителей выше среднего по стране, имеют и самые высокие проценты числа бездомных. При этом в зоне риска потери крыши над головой особенно много учителей, кассиров супермаркетов и работников медицинского персонала.

В прошлом году почти 8 миллионов американских семей были отнесены к числу тех арендаторов недвижимости, кто тратит не менее половины своих доходов на съем жилья. А это, в свою очередь, означает, что при возникновении сколько-нибудь сложной жизненной ситуации, например затяжной болезни одного из работающих членов, такие семьи с высокой степенью вероятности могут оказаться на улице. И оказываются — ведь арендаторов, как правило, не интересуют причины задержки платежей, и закон в США однозначно будет на их стороне.

Казалось бы, если не хватает денег платить за аренду недвижимости в процветающих мегаполисах, всегда можно переехать в город или поселок поскромнее. Однако жилищный кризис охватил практически все Соединенные Штаты, поэтому стоимость аренды высока даже в небольших населенных пунктах. А если учесть, что там крайне трудно найти работу… ну, сами понимаете.

В результате многие американские семьи просто вынуждены экономить на всем, даже на предметах первой необходимости. При этом государство практически самоустранилось в деле выплат субсидий на аренду жилья малоимущим.

Мало того, в последние годы при подсчете бездомных официальный Вашингтон занижает статистику, поскольку в их число включаются только те американцы, кто физически оказался на улице. Те же, кто периодически находится у родных, живет в машине или находит пока средства оплачивать дешевый приют, в эту категорию для органов власти не попадают.

Эквивалент смертной казни

Директор по вопросам политики Чикагской коалиции бездомных Джули Дворкин в 2016 году провела собственное исследование численности бездомных в Чикаго. По ее данным, число людей без крыши над головой в городе в 12 раз превышало официальные данные.

Палаточные городки с обитающими в них «бомжами» уже давно стали частью пейзажа крупных и не очень городов по всей территории Америки. Это теперь никого не шокирует, американцы воспринимают это как данность. А между тем, большинство из тех, кто потерял крышу над головой, очень скоро теряют не только работу, но и последнюю минимальную социальную поддержку со стороны государства.

Все последние годы в США сохраняется тенденция сокращения финансирования государством программ поощрения малоимущих в жилищной сфере, что, конечно, будет делать ситуацию с ростом числа бездомных все более острой.

Не случайно специалист Мичиганского государственного юридического колледжа Брайан Гилмор определяет выселение из арендуемых домов как «гражданский эквивалент смертной казни». Людей просто вычеркивают из жизни — как будто их и не было никогда!

В итоге постепенно бездомные американцы опускаются на самое социальное дно. Если первое время они еще пытаются «перекантоваться» какое-то время у друзей и родственников, перемещаются между убежищами и дешевыми мотелями, то в конце концов все равно оказываются на улице.

Исследователи Вашингтонского университета уже проследили такую закономерность — как только арендная плата, например, в Лос-Анджелесе увеличивается на 10%, то вскоре четыре тысячи человек становятся бездомными.

Бездомные — это и причина, и одновременно следствие очень многих американских проблем, начиная от банальной, но ужасающей по своим масштабам антисанитарии и, заканчивая наркоманией, грабежами и разбоем.

Согласно ежегодному исследованию в рамках программы HUD Point-in-Time Count, 17 человек из 10 000 американцев — бездомные. Однако независимые исследователи считают, что эту цифру можно смело умножать на 12.

А в ближайшем будущем число бездомных может вырасти еще больше, поскольку администрация США рассматривает вопрос о том, чтобы лишить и без того минимальных жилищных субсидий те семьи, где один из супругов — эмигрант без американского гражданства.

Способны ли Штаты справиться с этой бедой? Нет, уверяет американский исследователь Майкл Хоббс: экономика страны создает новых бездомных быстрее, чем города могут приютить этих несчастных. Если только в Америке не произойдут фундаментальные экономические перемены, бороться с проблемой бездомных ей придется вечно, резюмирует автор.