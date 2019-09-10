В России введут штрафы до 18 млн за хранение данных граждан за границей

Госдума приняла в первом чтении проект об усилении ответственности за нарушения в сфере обработки данных и распространения информации. Авторами поправок в КоАП РФ выступили депутаты Виктор Пинский и Даниил Бессарабов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Практика применения действующего законодательства свидетельствует о недостаточной эффективности существующих мер реагирования. Наш анализ показал, что за некоторые весьма существенные нарушения ответственность вообще не установлена, а там, где это сделано, санкции не отвечают принципам соразмерности», — рассказал Бессарабов.

Персональные данные россиян должны быть под особой охраной, уверен парламентарий.

В частности, авторы инициативы говорят о необходимости введения штрафов за несоблюдение требований законодательства о хранении персональных данных россиян на территории страны.

Согласно документу, для граждан сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 500 тысяч рублей, юрлиц — от 2 до 6 млн рублей.

При повторном нарушении материальное наказание для граждан предлагается установить в размере от 50 до 100 тысяч рублей, должностных лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей, юрлиц — от 6 до 18 млн рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Абсолютно своевременный и очень необходимый законопроект. Дошло до того, что, придя на рынок, можно спокойно приобрести диск с любыми личными данными», — заявил он.

Никто не вправе лезть в личную жизнь человека, обратил внимание член фракции «Единой России».