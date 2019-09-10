Путин присвоил актрисам Михалковой и Исаковой звание Заслуженного артиста России

Москва, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что почетное звание присвоено актрисам за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Анна Михалкова, которая является старшей дочерью российского режиссера Никиты Михалкова, родилась в Москве в 1974 году. Актриса исполнила роли в фильмах «Сибирский цирюльник», «Первая любовь», «Ревизор», «Изображая жертву» и многих других кинокартинах. Также Михалкова известна российским телезрителям как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!», сообщает «Культуромания».

Виктория Исакова родилась в 1976 году в Дагестане. Снималась в сериалах «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы» и «Оттепель». Также актриса исполнила роли в фильмах «Охота на пиранью», «Жги!» и «Анна Каренина». В 2001 году Исакову приняли в труппу Московского драматического театра имени Пушкина.

Ранее звание Заслуженного артиста России получил лидер групп «Ю-Питер» и Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Награду музыканту от имени президента РФ на торжественной церемонии в Смольном вручил глава Северной столицы Александр Беглов, передает «МИР24».