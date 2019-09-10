Мостовой оценил игру сборной России по футболу в мачте с Казахстаном

Москва, 10 сентября. Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал победу сборной над командой Казахстана со счетом 1:0 в матче отборочного турнира на Евро-2020.

Мостовой отметил, что результат был ожидаем, однако сомнения оставались.

«Все, с кем я разговаривал, думали, что мы разорвем Казахстан. Я так не думал и лишний раз убедился. Был уверен, что если Казахстан не будет играть так, как в первом матче — в открытый футбол — то проблемы возникнут. У них обученная команда. И, прежде всего, в том, что игра сложилась так непросто, нужно отдать должное казахам. Они создали проблемы нашей сборной, хотя на два забитых мяча наши наиграли — моменты были», — рассказал собеседник ФАН.

Он также убежден, что результат матча говорит сам за себя.

«Меня, конечно, удивило, что с Казахстаном не был предоставлен отдых нескольким игрокам. Уже ведь после жеребьевки было понятно, что Бельгия и Россия — команды, которые будут выходить на Евро. А после первой игры, когда казахам проиграли шотландцы, все стало еще яснее. Поэтому, конечно, думал, что можно было посмотреть других — есть ребята, которые вызываются и которых хотелось бы увидеть: Бакаев, Комличенко, Смолов. Но нельзя говорить о том, что это неправильное решение. Когда есть результат — тренер прав», — выразил мнение Мостовой.

Напомним, накануне встреча Россия — Казахстан завершилась победой хозяев 1:0. Гол на 88-й минуте забил защитник Марио Фернандес.