Агент ЦРУ много лет работал в Управделами президента. События дня. ФАН-ТВ

Агент ЦРУ много лет работал в Управделами президента Агент ЦРУ, работавший в Управделами президента, — эта тема сейчас буквально раздирает СМИ, в том числе противоречивыми данными. CNN сообщил, что важного информатора американских спецслужб вывезли из России в результате спецоперации в 2018 году, опасаясь, что его раскроют. Завербовали чиновника несколько лет назад, когда он работал в структурах среднего уровня. Но после сделки быстро сделал карьеру, получил влиятельную должность и обзавелся контактами с кремлевскими коллегами самого высокого уровня. По не подтвержденным пока сведениям, вывезли из России агента только со второй попытки. Первый раз ему предложили в конце 2016 года, однако тот по семейным причинам отказался, чем вызвал у руководства ЦРУ подозрения. Позже переезд на Запад все-таки состоялся, предположительно, в один из пригородов Вашингтона. СМИ предположили, что этим самым агентом был Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на семейный отдых в Черногорию. Но, как выяснилось сегодня, такой человек в Управделами президента вообще не работал. Об этом заявила представитель управления Елена Крылова. История темная, хотя, конечно, занимательная.

В Геленджике загорелись павильоны центрального рынка ЧП произошло сегодня в Краснодарском крае. В курортном Геленджике прямо на Центральном городском рынке начался пожар. Это произошло еще до полудня, а к обеду огнем оказались охвачены торговые павильоны и значительные площади — до 300 квадратных метров. Инцидент случился на Херсонской улице, на место прибыли 15 человек и пять единиц техники МЧС, однако мобилизованы и направлены к точке были все имеющиеся расчеты. Огонь удалось локализовать, но ситуация все еще очень напряженная. Территория оцеплена, безопасность граждан обеспечивает полиция. О пострадавших пока нет информации, этим займется отдел дознания. Причины пожара пока тоже не названы.

Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом. «За» проголосовали 245 депутатов. Согласно новому закону, в течение 30 дней после инициирования процесса должна быть образована специальная временная следственная комиссия Верховной рады. У нее в распоряжении будет полгода, чтобы подготовить результаты расследования и выводы о признаках госизмены или других нарушениях президента. Доказательная база подается в парламент, после начинается процесс отстранения от должности. Кандидатуру спецпрокурора в состав спецкомиссии вносят инициаторы импичмента, а спецследователей смогут предлагать представители депутатских фракций.