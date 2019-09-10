Ученый ответил священнику, назвавшему ненаучной эволюционную теорию Дарвина

Биолог и популяризатор науки Александр Марков заявил, что современная наука не сомневается в реальности эволюционного происхождения всех видов.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России», которая прошла в Москве, сообщил, что теория эволюции Чарльза Дарвина является якобы «совершенно ненаучной».

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал протоиерей.

Он также добавил, что сегодня перед человечеством стоит выбор: «либо принять библейское учение» о создании человека и всей Земли Богом, либо «продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

Так, священнослужитель сообщает, что в рамках данных научных концепций семья рассматривается как общественный «институт». Однако, по его мнению, «институтом» является прокуратура или армия, а «то, что создано самим Богом, это не институт, и семья — это не институт».

«В Писании сказано: «мужчину и женщину сотворил их». Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя... Это не институт — это творение Божие», — сказал Смирнов.

Несогласие с этим утверждением высказал заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, биолог, палеонтолог, эволюционный психолог, популяризатор науки Александр Марков. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он назвал «полной глупостью» слова Смирнова.

«Приведенная вами цитата это полная глупость. Биологическая наука не сомневается в реальности эволюции и эволюционном происхождении всех современных видов, включая человека. По этому поводу никаких разногласий в науке нет, а то, что вы процитировали — это полная глупость и ерунда. Со стороны представителей религиозных конфессий раздаются порой самые разные высказывания. Я, например, знаю священников, которые признают эволюцию и таких немало, в том числе в Русской православной церкви. А бывают вот такие, совершенно оголтелые мракобесные заявления», — говорит ученый.

При этом собеседник ФАН напоминает, что в среде российских священнослужителей нет единой точки зрения по поводу теории эволюции Чарльза Дарвина. Однако это не означает, что сама теория не имеет права на жизнь.

«Насколько мне известно, официальной позиции Русская православная церковь по вопросу эволюции не формулировала. Вот в католической церкви папа Римский издает какие-то указы, которые выражают мнение всей католической церкви. И вот там, я слышал, что папа согласился с эволюцией и признал, что это больше чем гипотеза, что это научная теория. А вот русская православная церковь пока избегает возможности выразить свою официальную точку зрения по этому вопросу. Но вот отдельные священники могут, кто во что горазд», — заключил Александр Марков.

Напомним, в 1859 году английский натуралист и путешественник Чарльз Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов путем естественного отбора». В этой работе он утверждал, что формы жизни на Земле являются результатом не творческой деятельности некоего разумного Творца, а изменчивости, наследственности и естественного отбора видов. Но у этой теории эволюции по-прежнему находятся критики, которые игнорируют тот факт, что ученые до сих пор находят пресловутые «переходные формы», наблюдают образование новых видов в природе и ставят эволюционные эксперименты в лаборатории.