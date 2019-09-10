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Политтехнолог обвинил Закс в неразберихе с выборами мундепов в Петербурге

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Политтехнолог обвинил Закс в неразберихе с выборами мундепов в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября. Разный уровень выборов порождает в головах избирателей определенную неразбериху, считает политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, выборы губернатора и муниципальных депутатов следует проводить в Петербурге в разное время.

Наблюдатели в один голос твердят об идеальной организации губернаторских выборах в Петербурге и многочисленных нарушениях на муниципальных выборах. Баширов, комментируя прошедшее голосование, заявил, что любое смешение выборов разных уровней всегда вносит «сумятицу в головы избирателей».

«Когда разговор заходил о неких нарушениях на участках 8 сентября в Петербурге, то речь, конечно же, шла о реакции, деятельности, инициативах кандидатов в муниципальные депутаты. А простой избиратель, когда слышит о нарушениях на выборах, не сразу понимает, о каких именно выборах идет речь», — сказал эксперт в беседе с «НьюИнформ».

По его мнению, информационный бардак, который из-за путаницы образуется у избирателей, плохо влияет на общую картину выборов.

В неразберихе с муниципальными выборами виноваты, как считает Баширов, руководители петербургского Закса. По мнению политтехнолога, необходимо сократить число мундепов и проводить выборы в разные годы.

Напомним, выборы муниципальных депутатов и губернатора в Петербурге прошли в единый день голосования 8 сентября.

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Источник: НьюИнформ
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