Арестованному кандидату в президенты Туниса Каруи разрешили провести телеинтервью

Тунис, 10 сентября. Независимый верховный орган по выборам (IHAE) удовлетворил просьбу о проведении телевизионного интервью с арестованным кандидатом на пост президента Туниса Набилем Каруи.

По словам главы IHAE в африканской стране Небила Баффуна, разрешение на интервью выдали в соответствии с законодательством страны, которое гарантирует принцип равенства кандидатов. Дату пока не определили, однако известно, что транслировать разговор с Каруи будет канал El Hiwar Ettounsi.

Также остается неизвестным, выпустят ли кандидата в президенты на свободу до выборов, назначенных на 15 сентября. Голосование, напомним, пройдет в досрочном порядке из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года.

Каруи арестовали 23 августа, в его отношении возбудили уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сторона защиты Каруи просила выпустить его на свободу, чтобы кандидат смог проводить предвыборную кампанию, однако суд отклонил апелляцию адвокатов.

Сторонники кандидата ранее назвали обвинения против Каруи политически мотивированными, о чем, по их мнению, свидетельствует его арест непосредственно перед выборами главы Туниса.