Беглов решил множество управленческих задач на посту врио за 9 месяцев, заявил политолог

Санкт-Петербург, 10 сентября. Александр Беглов на посту временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга сделал достаточно много, уверен политолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба Евгений Антонов.

Он указал на то, что Беглов находится на посту врио лишь около десяти месяцев, и говорить о том, что у него за этот временной промежуток что-то не получилось, не совсем корректно. Изданию «Политика Сегодня» политолог заявил, что Беглов в оперативном режиме решал множество управленческих задач.

«То, что получилось решить множество болевых точек в городе — это факт», — сказал эксперт, отметив, что, к примеру, у Беглова получилось сдержать рост коммунальных тарифов летом.

Также Антонов напомнил, что Беглов ввел бесплатный проезд в электричках для пенсионеров. По его словам, «отсрочка реального пуска станций метро на юге города для устранения ряда технических моментов, влияющих на безопасность пассажиров, это небольшая ремарка».