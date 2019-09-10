Беглов решил множество управленческих задач на посту врио за 9 месяцев, заявил политолог

Санкт-Петербург, 10 сентября. Александр Беглов на посту временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга сделал достаточно много, уверен политолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба Евгений Антонов.
Он указал на то, что Беглов находится на посту врио лишь около десяти месяцев, и говорить о том, что у него за этот временной промежуток что-то не получилось, не совсем корректно. Изданию «Политика Сегодня» политолог заявил, что Беглов в оперативном режиме решал множество управленческих задач.
«То, что получилось решить множество болевых точек в городе — это факт», — сказал эксперт, отметив, что, к примеру, у Беглова получилось сдержать рост коммунальных тарифов летом.
Также Антонов напомнил, что Беглов ввел бесплатный проезд в электричках для пенсионеров. По его словам, «отсрочка реального пуска станций метро на юге города для устранения ряда технических моментов, влияющих на безопасность пассажиров, это небольшая ремарка».
«Ее можно списать на то, что сроки, с которыми пришлось столкнуться команде Беглова, были сжатые. Но метро готово. Люди ждали эти станции, как и ряд дорожных развязок. Я помню, как с большим воодушевлением весь Интернет воспринял открытие Богатырского проспекта в Приморском районе», — поделился собеседник издания.