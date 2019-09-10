Лавров заявил, что РФ и Эфиопия заинтересованы в расширении ВТС

Москва, 10 сентября. Российская Федерация и Эфиопия заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества (ВТС), включая наращивание поставок военной продукции. Об этом сообщил во вторник руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по результатам переговоров с эфиопским коллегой.

Как отметил глава дипломатического ведомства, стороны обсудили задачи по согласованию дополнительных регламентирующих документов, которые позволят более плодотворно продвигать российское взаимодействие в области поставок продукции военного назначения.

Руководитель МИД России также особо подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Аддис-Абебой «имеет богатую историю». В этой связи Лавров указал на то, что «в переговорах в составе делегации участвовал министр национальной обороны Эфиопии».

Ранее сообщалось, что эфиопские власти рассчитывают, что Россия примет участие в развитии инфраструктуры Африки. Как отмечал посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену, двустороннее сотрудничество занимает важное место в отношениях между Африкой и Россией.