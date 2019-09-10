Аналитики ЭИСИ подвели итоги выборной кампании 2019 года в регионах РФ

Москва, 10 сентября. Аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и политические эксперты подвели итоги выборов в России в рамках круглого стола на тему «Единый день голосования 2019: каковы итоги?».

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына считает, что главным политическим «трендом» прошедших выборов стала открытость. Примером тому является активное использование социальных сетей штабами и кандидатами в губернаторы для ведения избирательной кампании.

Кислицына подчеркнула, что многие претенденты уделяли особое внимание социальным проблемам: пенсиям, льготам, налогам и другим волнующим темам. Аналитик считает, что в следующем электоральном цикле следует ждать кардинальных изменений — предпосылки заложены уже сегодня.

Представитель Центра политического анализа Павел Данилин обратил внимание на то, что некоторые кандидаты попали в сложнейшие условия. Резкий рост внимания к выборам зафиксирован в Чите, где губернатором стал Александр Осипов. Кандидат смог быстро отреагировать на сложнейшую ситуацию с пожарами.

«Победа с результатом 90% абсолютно честная, поскольку в этом регионе никогда не практиковались другие методы проведения кампании. Примерно та же ситуация наблюдалась в других регионах», — отметил Данилин.

Аналитик напомнил и о ситуации в Калмыкии, где население считает потерянными девять лет правления экс-губернатора Алексея Орлова. На выборах главы региона победил врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков с результатом 82,57% голосов.

«Калмыкия, где девять лет правления Орлова считаются потерянными. Калмыки были очень разочарованы, считая, что им снова оставят Орлова. Отток населения в Калмыкии грандиозен, хотя рождаемость там стабильно высокая», — добавил эксперт.

Данилин отметил, что на протяжении всей выборной кампании не утихали разговоры о вторых турах на выборах губернаторов, однако ситуация оказалась обратной. Информация о продолжении борьбы не соответствует действительности и свидетельствует об устаревшей статистике у некоторых источников.