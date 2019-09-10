Политолог рассказал, что погубило политическую карьеру Надежды Савченко

Киев, 10 сентября. Проигравшая на внеочередных выборах в Верховную раду Надежда Савченко заявила, что ищет работу и подала документы в центр занятости.

По итогам досрочных выборов Савченко не попала в новый состав украинского парламента. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Согласно данным ЦИК Украины, за Савченко проголосовали восемь человек.

По словам Савченко, она встала на учет в центре занятости и теперь имеет официальный статус безработного человека. Она также добавила, что попытается пройти медкомиссию, чтобы вернуться на службу в армейскую авиацию ВСУ. При этом Савченко сомневается, что ей удастся восстановится на военную службу из-за уголовного дела о госизмене, которое не прекращено.

«Я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, будет более физической. Это то, что я хочу для души», – сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Политолог Иван Мезюхо назвал симптоматичной ситуацию, в которой оказалась Надежда Савченко. По его словам, Савченко была «героиней» во времена президентства Петра Порошенко, однако со временем она превратилась в человека со «сложной репутацией». По словам Мезюхо, именно этот фактор погубил политическую карьеру Надежды Савченко.

«Неудивительно, что она оказалась никому не нужной в новом созыве Верховной рады», — сказал Мезюхо в эфире радиостанции Sputnik.

Политолог также добавил, что спустя пять лет после государственного переворота на Украине многие украинские политические деятели, получившие известность благодаря «майдану», теперь оказались никому не нужными.

Напомним, в марте 2018 года Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, поддержав ее арест и привлечении к уголовной ответственности. Позднее Генеральная прокуратура Украины обвинила Савченко в организации госпереворота и подготовке теракта в здании Верховной рады. В марте 2018 года Савченко была арестована и помещена под стражу. В апреле 2019 года судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.