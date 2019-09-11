Курорты сирийской Латакии готовы принять новых туристов — репортаж ФАН

Латакия — главный порт Сирии, известный россиянам в первую очередь по расположенной рядом авиабазе «Хмеймим», где с 2015 года размещается авиационная группа ВКС России. С началом сирийского кризиса одноименная провинция находится в двух состояниях — на севере в горах орудуют боевики, в то время как внутри города кипит курортная жизнь.

Мирная жизнь на родине двух президентов, Башара и Хафеза Асада, не останавливается ни днем, ни ночью. Сюда приезжают сирийцы со всех уголков страны, чтобы понежиться под лучами солнца и нырнуть в соленое море. Почти любой пляж в городской черте облюбован туристами, особенно летом. Вода здесь сохраняет тепло больше полугода, при этом пик туризма приходится на лето, когда дети находятся на каникулах. Свободному отдыху сопутствует и безопасность. Латакия — один из немногих городов Сирии, не познавший ужасов войны.

Среди туристов можно встретить в основном сирийцев — граждане других стран пока не рискуют ездить к местном морю. При этом, наравне с местными жителями встречаются и россияне, давно переехавшие в Сирию и пустившие здесь корни.

Раскинувшиеся вдоль берега пляжи подкупают своей доступностью и разнообразием. Для людей с достатком найдутся закрытые отели с песчаными пляжами и шикарными номерами в отелях. Для любителей обходиться без лишних трат есть множество свободных пляжей и недорогие отели. Найдутся и места для желающих пожить в своем домике. Однако наиболее интересны места в Латакии, не так хорошо известные туристам.

Такие места как Шабатлия, Вади Кандиль (они же черные пески) и другие живописные пляжи, мало известные туристам, находятся всего в нескольких километрах от города и до них можно добраться на такси. Чем примечательно первое место: именно здесь расположена резиденция нынешнего президента Сирии, и здесь лучшие места для прыжков в воду и дайвингу. Каждый сможет в Латакии пляж под себя, нужно лишь немного поискать.