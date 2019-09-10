Лавров прокомментировал сообщения об «американском шпионе» Смоленкове

Москва, 10 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никогда не встречался с Олегом Смоленковым, которого СМИ окрестили «американским шпионом».

Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал новость телеканала CNN о том, что американские спецслужбы в 2017 году вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Журналисты предположили, что речь идет об Олеге Смоленкове, который работал в российской посольстве в США, а также в аппарате правительства России.

«Я его [Смоленкова] никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями, — констатировал российский министр. — И слухи я не хочу комментировать».

Лавров напомнил, что насчет «американского шпиона» уже был дан комментарий пресс-службы Кремля. Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Смоленков несколько лет назад работал в должности сотрудника администрации российского лидера, однако затем был уволен посредством внутреннего распоряжения.

Как пишут американские СМИ, «шпиона» вывезли из России из-за опасений, что глава Белого дома Дональд Трамп или члены его администрации могли поспособствовать раскрытию «агента США». Лавров отметил, что Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году. Сам Трамп, комментируя информацию CNN, отметил, что ему ничего не известно об этой истории.