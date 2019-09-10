Малькевич назвал образцовыми выборы губернатора Петербурга

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич дал оценку прошедшим в Санкт-Петербурге выборам, за которыми он наблюдал. По словам Малькевича, губернаторские выборы в Северной столице прошли практически без нарушений и могут быть признаны образцовыми, а вот с муниципальными ситуация оказалась не столь радужной.

В том, что на муниципальных выборах в Петербурге были сложности, переходящие в скандалы, вина не только так называемой оппозиции — сказались и серьезные просчеты организаторов, отметил Малькевич.

«На губернаторских выборах все было отлично и грамотно организованно, эти выборы можно назвать практически кристально чистыми, — отметил член ОП в комментарии Федеральному агентству новостей. — Что касается муниципальных выборов, тут, не могу скрыть, мне грустно и даже горько от вакханалии, в которую их кое-где превратили. Я трижды был депутатом муниципальных советов Петербурга, и помню, как открыто и прозрачно проходили выборы. Даже юридически неподкованный кандидат мог победить, если реально ходил по дворам своего района, общался с людьми».

Однако нынешняя муниципальная кампания, в том числе подготовка к ней оставила у собеседника ФАН чувство глубокой неудовлетворенности. Он отметил большое количество жалоб и во время регистрации кандидатов, и во время самого голосования. По мнению главы ФЗНЦ, некоторые крупные известные партии недостаточно ответственно подошли к выбору своих представителей в муниципалитетах.

По мнению экспертов, в том, что на некоторых участках сложилась, прямо скажем, нездоровая остановка, несет личную ответственность глава петербургского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров, который отвечал за муниципальные выборы в Петербурге.

«У меня вопросы к некоторым партиям, — говорит Малькевич. — Чем они руководствовались, выдвигая тех или иных граждан в качестве кандидатов в муниципальные депутаты? Например, я сам видел информацию на избирательном участке: о кандидате от крупной известной партии сообщалось, что он «временно не работает». При этом он, не работая, спокойно демонстрирует потенциальным избирателям вполне солидную собственность. Ну, кого вы хотите обмануть?!»

Собеседник ФАН также отметил нарушения, с которыми столкнулись потенциальные кандидаты еще на стадии регистрации. Это и непонятно почему закрытые участки, и провоцирование искусственных очередей, и другие нарушения, о которых сообщали СМИ. По мнению главы ФЗНЦ, создавать искусственные препятствия гражданам, желающими попробовать себя в «низовой» политике, неправильно и недальновидно.

«Это подрывает доверие к муниципальной власти, это подрывает доверие и к самим выборам, — сетует Александр Малькевич. — Неразбериха на муниципальных выборах в Петербурге — это черное пятно на избирательной кампании этого года. В связи с этим я поддерживаю инициативу ряда общественников начать обсуждение муниципальной реформы, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. Знаю, что у этих инициатив есть поддержка в Госдуме».

Ранее о многочисленных попытках вбросов и фейков на муниципальных выборах в Петербурге сообщали корреспонденты ФАН.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования. В городской избирательной комиссии отметили, что губернаторские выборы прошли в полном соответствии с законодательством, каких-либо существенных нарушений зафиксировано не было.

После обработки 97,63% протоколов лидирует самовыдвиженец — исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов с 64,54% голосов. Второе место у кандидата от партии «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой, набравшей 16,81% голосов. Замыкает список представитель движения «Гражданская платформа» Михаил Амосов (15,86% голосов).

С муниципальными выборами ситуация не столь идиллическая: сообщается, что из-за значительного числа нарушений горизбирком может признать недействительными результаты в нескольких муниципальных образованиях Адмиралтейского, Невского, Приморского и Фрунзенского районов.

Ранее ФАН сообщало, что чистота муниципальных выборов могла пострадать от масштабных провокаций, дезинформации и вбросов со стороны оппозиции. Имели место фальсификации, фиксировалось размещение фейковой информации о якобы имевших место нарушениях, были попытки устроить «карусели», сообщалось о фактах подкупа избирателей и о других нарушениях. Большинство провокаций удалось вовремя разоблачить, а нарушения были предотвращены, но, к сожалению, кое-где нездоровая обстановка на участках могла повлиять на результаты волеизъявления петербуржцев, отмечают эксперты.