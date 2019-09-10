Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС находятся «на нуле»

Москва, 10 сентября. Отношения России и Европейского союза в настоящий момент находятся «на нуле», без этих отношений можно прожить, но это ненормально, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально», — сказал глава российского правительства.

Медведев отметил, что дальнейшие отношения Москвы и Брюсселя зависят от готовности нового руководства Европейской комиссии предпринимать какие-то шаги для их нормализации. Премьер-министр РФ добавил, что отношения могут восстанавливаться только без каких-либо условий со стороны ЕС: «не мы их разрушали и не нам их восстанавливать».

Кроме того, Медведев прокомментировал и вопрос о возможном возвращении России в G8. Глава кабмина РФ напомнил, что G8 была полезной площадкой, но Россию в полной мере туда никогда не пускали. Медведев выразил мнение, что в текущей ситуации такие ограниченные форматы как G8 не способны принимать важные для человечества решения.

Отношения ЕС и России ухудшились в 2014 году. Поводом для ухудшения отношений стала ситуация на Украине и референдум в Крыму о воссоединении полуострова с Россией. ЕС и США ввели санкции против России, Москва ответила на ограничительные меры зеркально. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает за урегулирование гражданской войны путем выполнения минских соглашений.