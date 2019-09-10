Десять избранных глав регионов РФ являются слушателями «школы губернаторов»

Москва, 10 сентября. Десять из 16 глав регионов, победивших на губернаторских выборах, прошли программу подготовки высшего кадрового и управленческого резерва («школа губернаторов»). Об этом рассказал проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), которая реализует данную программу, Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что выпускники «школы губернаторов» показали блестящие результаты в единый день голосования и одержали убедительную победу. По словам проректора, избранные главы регионов понимают, что находятся в начале большого пути.

«Мы верим, они будут реализовывать все взятые на себя обязательства и развивать свои регионы так же успешно, как они победили на выборах», — отметил Комиссаров.

Кроме того, проректор рассказал, что сейчас идет третий поток в рамках программы подготовки. По его словам, задача создать подобную школу ставилась президентом РФ Владимиром Путиным. Комиссаров подчеркнул, что глава государства распорядился разработать «программу высочайшего уровня», передает НСН. Как сообщил проректор, для решения поставленной президентом задачи привлекли лучших российских экспертов.

«Мы стремимся дать знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, особенностях управления регионами, городами, а также различными отраслями экономики», — рассказал Комиссаров ТАСС.

Также проректор сообщил, что значительная часть тем, изучаемых в рамках программы, посвящена командообразованию и публичному общению.

Программу подготовки высшего кадрового и управленческого резерва запустили на базе ВШГУ в 2017 году. Для ее разработки использовались лучшие программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Граждане РФ выбирали губернаторов, муниципальных депутатов и депутатов Госдумы. В тех субъектах РФ, где голосовали за глав регионов, победили временно исполняющие обязанности губернаторов, сообщает телеканал «360».