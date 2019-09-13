Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов покинули территорию Ливии, подконтрольную так называемому Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. А значит теперь могут рассказать всю правду о той части Ливии, которая подконтрольна режиму Сарраджа.

Изначальной целью командировки корреспондентов являлось увидеть русских граждан, похищенных в Триполи и удерживаемых в тюрьме. Однако за несколько недель пребывания в Триполи посетить Максима Шугалея и Самера Суэйфана так и не удалось.

Сразу по прилету в Триполи корреспондентов ФАН плотно взяли под контроль местные спецслужбы. К журналистам были приставлены как постоянные соглядатаи, которые находились рядом все время, так и сопровождающие, работавшие посменно. Все эти люди были вооружены, а их задачей было продемонстрировать российским корреспондентам красивую картинку и обеспечить нужными комментариями от местных жителей.

При этом даже содержательная часть всех репортажей тщательно контролировалось вооруженными лицами. Так, в репортаже «Демонстранты в Триполи потребовали от Запада прекратить вмешательство» корреспонденты вынуждены были снимать митинг, в ходе которого местные жители гневно критиковали чиновников ООН, которые осмелились обратить внимание на очевидный факт — режим Триполи стоит на штыках террористов и мародеров.

В действительности этот митинг был полностью срежиссированным, а люди с другим мнением в принципе не допускались к камерам. Поводом для акции стал обнародованный представителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе доклад для Совета безопасности о текущей ситуации в стране. Доклад стал настоящим шоком для Сарраджа. В ООН, в частности, прямо заявили о том, что в Триполи и Мисурате орудуют террористы и экстремисты, а наступающие силы фельдмаршала Халифы Хафтара обстреливают единственный в столице аэропорт «Митига» только потому, что отряды Сарраджа используют его в военных целях.

Корреспонденты ФАН воочию убедились, что ситуация в подконтрольной ПНС части Ливии критическая: Триполи и Мисурата практически не управляются, городские районы контролируются бандами, которые вымогают долю с любого бизнеса и даже муниципальных учреждений. Именно беззаконие и насилие стало причиной бегства с этой территории миллионов ливийских беженцев, впоследствии заполонивших Италию, Грецию и Германию. Однако миллионы других ливийцев остаются в стране и ежедневно подвергаются смертельной опасности.

Редакция ФАН имела основания опасаться за жизнь и здоровье своих журналистов, поэтому им было дано указание выполнять все требования спецслужб в части тематики и содержания публикаций. Опасения эти были небеспочвенны — россиян могли арестовать по надуманным обвинениям и поместить в тюрьму.

Напомним, что в настоящее время в ливийской тюрьме находятся россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые занимались социологическими исследованиями на территории, подконтрольной Сарраджу.

Одной из задач корреспондентов ФАН, направленных в Триполи, была организация встречи с незаконно удерживаемыми социологами, которых боевики Сарраджа четыре месяца держат в чудовищных условиях африканской тюрьмы. Однако выполнить эту задачу не удалось, хотя изначально местные власти постоянно обещали подобную встречу. Сейчас мы понимаем, что эти обещания были лишь приманкой для наших журналистов.

При этом на территории, контролируемой боевиками ПНС, в принципе не работают независимые журналисты, поскольку любая съемка может осуществляться только с письменного разрешения высших лиц местной власти. Однако, по словам корреспондентов, даже разрешение на проведение съемки не дает гарантии, что вас не обстреляют или не похитят и не поместят в тюрьму. Корреспонденты ФАН ежедневно пытались получить разрешения на съемки у местных властей, однако разрешений было получено только три — два в Триполи и одно в Мисурате. В результате было опубликовано два интервью с местными чиновниками и несколько репортажей.

Вот как описывал корреспондент ФАН Альгис Микульскис процедуру получения разрешения на съемку простейших уличных сцен вроде съемки перекрестка или рынка:

«Местное время — 15.42. Подписи областного головы у нас до сих пор нет. Без нее мы не можем ступить и шагу. Юсеф (проводник корреспондентов. — Прим. ФАН) предложил поменять билеты и остаться тут еще на один день, но был отвергнут по причине отсутствия малейших гарантий, что этот лишний день будет проведен тут не зря. Светового дня осталось чуть больше трех часов. Вчера было то же самое. И позавчера. Здесь никто не выполняет своих обещаний».

В ходе подготовки обзорных репортажей по Ливии, в которых наши репортеры осматривали Триполи и фиксировали жизнь простых граждан, журналисты сопровождались группами вооруженных лиц, которые являлись отнюдь не охраной. Эти группы постоянно следовали за россиянами, вмешиваясь в ход съемок, прямо запрещая наводить камеры в несогласованном направлении или отгоняя местных жителей, жалующихся на власти — все действия сопровождающих были «в лучших традициях» тоталитарных режимов.

С проявлением самой жесткой цензуры корреспондентам ФАН пришлось столкнуться перед интервью с министром по делам беженцев правительства национального согласия Ливии Мухаммадом аль-Фаделем Джубраном и генералом Усамой Аль-Джувейли. Интервью готовились и велись в условиях тотальной цензуры — все вопросы заранее требовалось согласовать, и в итоге ни одного вопроса, раскрывающего на самом деле суть происходящего задать не удалось.

Наши корреспонденты наблюдали за время своей командировки случаи мародерства и видели целые группы террористов ИГИЛ1 (запрещено в РФ) с оружием, видели то, о чем не говорят местные СМИ и не расскажут в соцсетях местные жители. В ближайшие дни ФАН начнет дополнять выпущенные ранее материалам из Триполи и Мисураты объективными сведениями, которые свидетельствуют о критической ситуации в этой части Ливии, информацию для которых удалось добыть в результате непубличного общения с местными жителями.

1 Организация запрещена на территории РФ.