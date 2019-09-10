Госдума утвердила постановление о создании комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ

Госдума приняла постановление о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С инициативой о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны выступил Сергей Михайлович Миронов. Его поддержали лидеры всех политических фракций, представленных в Госдуме», — рассказал в ходе обсуждения вопроса избранный глава комиссии Василий Пискарев.

Такое решение вызвано выявленными фактами вмешательства иностранных государств и их структур, средств массовой информации во внутренние дела России, в частности в прошедшую избирательную кампанию, отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Официальный аккаунт посольства США в России опубликовал карту с точным маршрутом движения, точками сбора участников неразрешенного митинга, который состоялся 3 августа. В Twitter телерадиокомпании Deutsche Welle был опубликован прямой призыв жителям и гостям столицы к участию 27 июля в несогласованных акциях», — напомнил Пискарев.

Комиссия начала работу уже в августе, на заседание был приглашен шеф-редактор московского бюро Deutsche Welle. Однако СМИ отказалось от участия. Для обсуждения вопроса Пискарева попросили лично приехать в Германию. Приглашение в Госдуму было направлено и послу США в России Джону Хантсману.

Напомним, в июле и августе провокаторы провели ряд незаконных акций в Москве, в которых участвовали не только жители столицы, но и иногородние. Во время митингов неоднократно нарушались правила общественного порядка и совершались нападения на силовиков. Формальным предлогом для проведения акций стал отказ регистрировать для участия в выборах в Мосгордуму кандидатов от так называемой «оппозиции», у которых в подписных листах было обнаружено недопустимо высокое количество нарушений, в том числе и подписи уже мертвых людей.