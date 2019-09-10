Сирия в состоянии повышенной боевой готовности в преддверии возможной новой атаки Израиля

Сирийская арабская армия (САА) в настоящее время находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая возможного нового удара Израиля по территории САР, передает военный источник информагентства Al Masdar News. С чем связана возросшая напряженность в отношениях с Тель-Авивом? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным собеседника ливанского портала, именно силы ЦАХАЛ ответственны за бомбардировку в районе Абу-Кемаля на юго-востоке Сирии, в ходе которой в ночь с 8 на 9 сентября были убиты 18 бойцов поддерживаемых Тегераном иракских военизированных формирований и еще 38 человек получили ранения. Удары по расположениям проиранских сил наносились с боевых дронов.

Теперь высока вероятность, что Тель-Авив в ближайшее время предпримет новую атаку. Поводом к ней, как и к предыдущему нападению, станет очередной выдуманный израильтянами обстрел с территории САР, подчеркивает источник Al Masdar News.

Он добавил, что еврейское государство в настоящее время обвиняет размещающиеся в Сирии иранские подразделения в пуске ракет по его территориям, в то время как никаких боевых действий ни союзниками САА, ни тем более самими правительственными войска САР против Израиля не предпринималось. Скорее всего, Тель-Авив рассчитывает любой ценой уничтожить конкретные цели Тегерана в арабской республике и готов использовать для этого любые предлоги.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заметил в интервью ФАН, что за время сирийского конфликта ВВС ЦАХАЛ нанесли десятки ударов по Сирии якобы из соображений собственной безопасности, однако сейчас израильтяне все чаще действуют на востоке страны — то есть вдалеке от своих границ.

«Израиль уже на протяжении нескольких лет ведет бомбардировки позиций иранцев в САР, а также иногда опорных пунктов самих военнослужащих САА и мирных кварталов. Он мотивирует это лишь тем, что со стороны данных частей якобы исходит опасность для еврейского государства. Тель-Авив в качестве обоснования своих действий заявляет о неких будто бы имевших место обстрелах со стороны расположений войск Ирана. Конечно, израильские атаки являются фактами грубого нарушения международных норм, а также независимости и суверенитета Сирии», — убежден эксперт.

Важным фактором, придающим Израилю решимости, является всесторонняя поддержка США и их совместное неприятие легитимных руководителей Ирана и Сирии. Находясь под патронажем американцев, Тель-Авив чувствует собственную вседозволенность и предпринимает агрессивные действия тогда, когда ему нужно, дежурно прикрываясь лишь наспех сооруженными поводами.

«Соединенные Штаты почти по всем направлениям помогают израильтянам, в том числе в почти любой противоправной деятельности. Кроме того, из Вашингтона тоже не раз раздавались угрозы в адрес иранцев, то есть политика обоих этих государств — откровенно антииранская. Железная поддержка американцев, которые тоже давно привыкли в чувству полной безнаказанности, в конце концов практически полностью развязала руки бойцам ЦАХАЛ. В последнее время вновь возросла их активность в САР, в том числе в глубине страны и даже уже у совсем противоположной границы, как мы видим», — обратил внимание востоковед.

Скорее всего, данные удары будут продолжаться до тех пор, пока США не прекратят свое незаконное военное присутствие в Сирии, либо пока САА не будет вынуждена все-таки задействовать С-300 для отражения очередных налетов ВВС Израиля.