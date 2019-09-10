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Россия
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Путин призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в госуправление

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Путин предложил использовать наработки Сбербанка в сфере ИИ в госуправлении

Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать в государственном управлении наработки банка в сфере искусственного интеллекта. Соответствующая стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства указал на достаточно большой потенциал использования искусственного интеллекта практически во всех сферах. По словам Грефа, с внедрением ИИ наблюдается «повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг».

«Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы», — подчеркнул глава Сбербанка.

Путин заметил, что к настоящему моменту сделано много наработок в сфере искусственного интеллекта, которые использовали и для самого Сбербанка, и для финансовой системы. 

«Поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать», — заявил президент России.

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