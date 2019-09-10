Песков не увидел перекоса в темпах расследования дел силовиков и провокаторов

Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не считает, что есть перекос между темпами расследования дел против участников незаконных митингов и тем, как расследуются возможные нарушения со стороны сотрудников полиции.

По его словам, в данном случае вряд ли можно обобщать эти истории, так как разные дела требуют разного времени для расследования и подготовки к судебным действиям.

«Нет [перекоса]. Разные дела расследуются с разной скоростью», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также заявил, что не будет вовлекаться в дискуссию по вопросу, почему из всех возможных экстремистских публикаций в социальных сетях быстрее всего было расследовано дело против блогера Владислава Синицы, который был осужден на пять лет из-за твита с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Напомним, так называемая оппозиция в конце июля-августе устроила в Москве незаконные митинги из-за недопуска пойманных на фальсификации подписей избирателей «независимых кандидатов» к выборам. На несогласованных акциях «активисты» устраивали провокации и бросали в сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали в городе порядок, бутылки и куски асфальта.