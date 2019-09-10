На Украине заявили о готовности Порошенко вывести на улицы радикалов и националистов

Бывший президент Украины Петр Порошенко понимает, что рано или поздно его заставят прийти на допрос, поэтому собирается выводить на улицы националистов и радикалов, несогласных с действующей властью. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Снова не явился

Бывший президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его показания принес адвокат Игорь Головань.

По его словам, бывший украинский президент не явился из-за занятости в Верховной раде.

«Государственное бюро расследований почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады... Они должны понимать, что работа в парламенте — это уважительная причина неявки на допрос», — заявил Головань.

Ранее Петр Порошенко уже трижды не пришел на допрос в ГБР.

«Все решается за бугром»

Как отметил Евгений Голышкин, в очередной раз Петр Порошенко демонстративно не является на допрос, назначенный ему 10 сентября в 9.30 утра по киевскому времени. Еще один, в рамках расследования иного эпизода, был назначен на 14.30.

«Тем самым он подчеркивает отсутствие субъектности и всякой самостоятельности у украинского государства. Все решается «за бугром». Людям остаются лишь популистские шоу. Но, очевидно, накал между противостоящими финансово-промышленными группами нарастает. И вот-вот, как говорится, наступит развязка. Команда Зеленского не сможет вот так вот просто воспринимать регулярные неявки бывшего президента как данность», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам эксперта, имиджевые потери команды Зеленского велики от такого факта ввиду большой раскрученности темы, а также большого вклада и надежд новой власти на данный процесс. Разные источники сообщают, что у Порошенко есть определенная «крыша» за океаном, и некоторые гарантии.

«Вероятно, речь идет о ком-то из лагеря демократов, которые и сами сейчас ведут борьбу против лагеря республиканцев. Однако Америка далеко, а жаждущий «электорат», причем зачастую полярных взглядов, надеющийся на твердую руку Зеленского, близко. Информационная завеса для команды нового президента крайне важна в свете приближающихся неизбежных и непопулярных решений. Петр Порошенко, конечно же, все это понимает. Он готовит страховочную площадку в виде разношерстных протестных масс из «национал-патриотов» и просто несогласных граждан. Так или иначе, данная история в самое ближайшее время перейдет на новый качественный уровень», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее, 29 июля, украинские СМИ сообщили, ссылаясь на информированный источник, что Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию. Однако позднее выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.