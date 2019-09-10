Навальный и его соратники прокололись, сделав ставку в Петербурге на наркомана Резника

Санкт-Петербург, 10 сентября. Выборы в Санкт-Петербурге и провал «Умного голосования» Алексея Навального свидетельствуют о том, что у одиозного блогера так и не получилось стать авторитетной фигурой для демократов города, несмотря на усилия всех его соратников.

Одним из наиболее активно поддержавших проект Навального в Петербурге стал депутат Закса Максим Резник, который после демонстрации 1 мая этого года оказался в центре наркоскандала. Чуть ли не каждый шаг блогера, его соратников и сотрудников петербургских штабов парламентарий освещал в социальных сетях, вызывая все большее раздражение даже у традиционного электората либералов.

Как отметил «ПолитЭксперт», депутат со стажем ради абстрактной цели не пустить во власть неприятного ему человека превратился в рупор Навального, попутно поссорившись с давними сторонниками. В ночь выборов Резник не сдержался и открыто обвинил кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко», давшей ему путь в большую политику, в том, что они «выдвинулись с целью помешать его команде».

При этом лидер петербургского «Яблока» Борис Вишневский, один из друзей Резника, не только не поддержал «Умное голосование», но и активно критиковал проект. Не он один прямо говорил, что речь идет о попытке устроить хаос. Так называемая «оппозиция» ошиблась с агентом влияния в Петербурге, поставив акцент на Резника.

При этом скандальный депутат весьма гордился придуманным им слоганом «За любого, кроме Беглова!», который подхватили городские «оппозиционеры». Присоединились и навальнисты, однако вяло — блогер был слишком сосредоточен на попытке протолкнуть своих протеже в Мосгордуму посредством фальсификаций, а затем на незаконных митингах для отработки денег своих спонсоров.

Пока одни организовывали несанкционированные митинги с пустыми заявлениями, другие работали не покладая рук. Беглов — новый человек в политике Петербурга, ему пришлось иметь дело со многими проблемами, которые накопили губернаторы на посту главы города. За считанные месяцы при Беглове достроили и открыли школы, погасили конфликт с метростроевцами, завершили работу над станциями Фрунзенского диаметра, запустив их в тестовом режиме, и многое другое.

Петербург, увидев старания врио губернатора, выбрал Беглова на пост градоначальника, который уже призвал правительство не снижать темпы работы для развития Петербурга и выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, Беглов набрал на губернаторских выборах в Петербурге 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, набравшая 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

По данным ЦИК, явка на выборах губернатора в прошедшее воскресенье составила более 30,08%, серьезных нарушений во время голосования не зафиксировали, а нарушения на муниципальных выборах касались, в основном, представителей «оппозиции».

Сорвать выборы в Петербурге особенно активно пытались, помимо Резника, Ольга Гусева, Красимир Врански, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров. Оппозиционные провокаторы хотели дискредитировать избирательный процесс в Петербурге, публикуя фейковые видеозаписи о нарушениях.

Ранее депутат Государственной думы VII созыва и сопредседатель ЦКСС сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский назвал Беглова «губернатором для всех», напомнив, какие приоритеты ставит перед собой новый глава города: метрополитен, бизнес и привлечение иностранцев.