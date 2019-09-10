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Володин поручил комиссии по вмешательству проверить Соболь и завербованного США Навального

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Володин поручил комиссии по вмешательству проверить Соболь и завербованного США Навального

Москва, 10 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить вопрос о вербовке скандального блогера Алексея Навального и его протеже Любови Соболь представителями других стран. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Давайте мы поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете — пусть комиссия разберется. Пускай с этой Любой (Соболь. — прим.ФАН) разберется комиссия», — заявил Володин.

Ранее в ходе заседания нижней палаты парламента соответствующую информацию об оппозиции озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, комиссия Госдумы по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России собирается использовать в своей работе журналистские расследования. По словам председателя комиссии по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, вопросы вмешательства во внутренние дела государства и разжигание протестных акций — тема не новая, так как многие СМИ проводили собственные расследования. Он также подчеркнул, что одна из ключевых целей — «выработка законодательных предложений по защите суверенитета РФ». 

Как сообщалось ранее, в работе думской комиссии могут быть использованы эксклюзивные материалы ФАН. Кроме того, в расследовании случаев вмешательства извне могут помочь статьи члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна.

Напомним, в конце июля и начале августа так называемая «оппозиция» провела ряд несанкционированных митингов в Москве. Формальным поводом для проведения незаконных акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы соратников блогера Алексея Навального из-за фейковых подписных листов. У юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли большое количество фальшивых автографов — 14% поддельных подписей, а также в листах находилось место «мертвым душам». Зафиксированные фейковые подписи у Соболь не стали сенсацией, так как еще во время предвыборной кампании в одной из столичных квартир полиция обнаружила целую лабораторию по рисовке автографов в ее пользу.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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