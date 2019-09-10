В Крыму ответили Сенцову, решившему вернуться на полуостров «на танках»

Осужденный за подготовку теракта в Крыму режиссер Олег Сенцов после возвращения на Украину рассказал о своих планах и заявил, что готов вернуться на полуостров «только на танках».

«Я собираюсь заниматься двумя прекраснейшими вещами на земле: снимать кино и жить. Что касается Крыма — вернуться туда, ну, только на танках. Мы пока не можем... Опять же, не нужно воспринимать мои слова буквально», — заявил он.

Россия и Украина в рамках совместных договоренностей освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, включая Сенцова.

Крымский политолог Александр Форманчук в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал агрессивный демарш террориста Сенцова. По его словам, жители полуострова были возмущены освобождением правонарушителя.

«Для крымчан «фактор Сенцова» является очень болезненным. Мягко выражаясь, мы восприняли его освобождение с раздражением. Потому что его вина была доказана, он действительно готовил террористический акт. Есть люди, которые давали свидетельские показания. Один из его студентов рассказал мне, что он действительно мнительный, амбициозный человек, который хочет стать «героем»,— вспоминает аналитик.

Эксперт подчеркнул, что те граждане Украины, которые были выданы Киеву, совершили те или иные преступления, их вину подтвердил суд. Граждане же России фактически являлись политическими заключенными.

«Его вина доказана, и то, что он сегодня, вернувшись на Украину, использует такую агрессивную риторику, для нас это не новость. Этого следовало ожидать. Поэтому мы относимся к этой теме чувствительно, с раздражением. Он остается врагом Крыма и считает, что «проблему» Крыма можно решить только военным путем. Не знаю, как ему это представляется, но в своих рассуждениях он не одинок. Есть и другие «беженцы» из Крыма, которые придерживаются позиции, что Россию можно «душить» и «вернуть» Крым. «Деоккупация» полуострова стала для них маниакальной страстью, и на мой взгляд, эта болезнь неизлечима», — констатировал он.

В заключение он добавил, что российский лидер Владимир Путин старается наладить отношения между двумя соседними странами.

«Я понимаю, что президент продемонстрировал добрую волю не для личного блага Сенцова, а для того, чтобы послать сигнал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, в том плане, что если он хочет реальных компромиссов, придя на смену [экс-главе государства Петру] Порошенко, то должен считаться с нами. Сенцова обменяли на [журналиста Кирилла] Вышинского. Это неравноценный обмен. Вина Вышинского не доказана. А вина Сенцова доказана», — резюмировал Александр Форманчук.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди которых был террорист Сенцов. Вышинский также был освобожден, хотя никаких преступлений он не совершал и по сути являлся политическим заключенным.