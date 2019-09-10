Депутат Госдумы заявил, что петербуржцы прочувствовали искренность и энергию Беглова

Санкт-Петербург, 10 сентября. Депутат Госдумы Сергей Боярский объяснил, почему проголосовал на выборах губернатора Санкт-Петербурга за самовыдвиженца Александра Беглова.

Избранный губернатор Северной столицы Александр Беглов одержал уверенную победу на выборах главы города, которые прошли в единый день голосования, 8 сентября. За действующего врио проголосовали 64,45% петербуржцев. Согласно данным Горизбиркома, к настоящему моменту еще не обработаны результаты голосования на цифровых участках, на которых проголосовали 402 петербуржца.

Сергей Боярский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что изначально считал Беглова «лидером гонки, несмотря на то, что другие кандидаты имели определенный политический потенциал». Депутат Госдумы обратил особое внимание на то, что врио губернатора практически моментально включился в работу после назначения, у него получилось «мобилизовать всех на качественную и оперативную работу». Боярский искреннее удивился тому, как Беглов успевает и осуществлять оперативное руководство, и заниматься решением стратегических вопросов.

«В то же время он погружался в частности, делал объезды. В ручном режиме подталкивал нерадивых подрядчиков и не самых расторопных чиновников к завершению строительства важных объектов инфраструктуры. Это все такой пазл, который складывается в общую картину со временем, и за 10 месяцев он сложился», — заметил депутат.

По его словам, жители Петербурга прочувствовали искренность и энергию Беглова, который стремится работать на благо города. Собеседник издания указал и на благородство избранного губернатора, который «готов рассматривать идеи, тезисы соперников».