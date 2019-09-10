Российские военные привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям Хамы и Идлиба

Дамаск, 10 сентября. В рамках усилий по оказанию помощи перемещенным сирийским семьям сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии на базе Хмеймим распределили гуманитарную помощь беженцам из провинции Идлиб и сирийского города Хама. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Стоит отметить, что это далеко не первая и не последняя гуманитарная акция, проводимая российскими специалистами. Несмотря на ограниченные возможности из-за продолжающихся военных действий в ряде районов сирийской республики, сотрудники ЦПВС продолжают по мере своих возможностей заниматься доставкой гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от действий террористических организаций города и населенные пункты, чтобы облегчить жизнь для пострадавших от войны мирных граждан.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

«В рамках программы поддержки семей беженцев из Идлиба, мы при помощи сирийских властей, российских партнеров и инженера Фаиза Садуна доставили гуманитарную помощь беженцам из провинции Идлиб. От имени граждан провинции Идлиб, спасибо российскому народу и руководству. Даст бог, мы скоро вернемся в нашу родную провинцию», — заявила в комментарии ФАН одна из волонтеров.

Ранее сообщалось, что российские офицеры раздали более двух тонн гуманитарной помощи раздали российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии жителям города Нава в провинции Даръа.

В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай. Кроме того, в местной школе мы раздали наборы для первоклассников, рассказал генерал-майор, руководитель ЦПВС Алексей Бакин.