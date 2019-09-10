Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему гостайн на встрече

Москва, 10 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о «шпионе США» в администрации президента РФ. Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.

Телеканал CNN опубликовал материал, где со ссылкой на заявления источников в американской администрации сообщил, что у США якобы был «информатор» в России, который «занимал высокий пост в правительстве». По данным журналистов, «информатора» вывезли из России в 2017 году из-за опасений, что Трамп и члены его администрации могут поспособствовать раскрытию «шпиона».

Лавров напомнил, что его визит в Белый дом в мае 2017 года проходил на высшем уровне, за пару месяцев до визита президент РФ Владимир Путин принимал у себя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сообщает «Газета.ру».

«Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал», — подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что это подтвердил и бывший советник по национальной безопасности господин Герберт Макмастер, который присутствовал на встрече, а также и другие американские чиновники.

В СМИ ранее появилась информация, что речь может идти об Олеге Смоленкове. В Кремле сообщили, что Смоленков несколько лет назад работал в должности сотрудника администрации президента РФ, однако затем был уволен внутренним распоряжением. При этом должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц.