Лоза вывел формулу популярности в российском шоу-бизнесе

Москва, 10 сентября. Музыкант Юрий Лоза вывел формулу управления российским шоу-бизнесом — расплоди бездарности, чтобы на их фоне посредственность показалась таланом.

Лоза отметил, что у него более 100 песен в различных стилях, однако ему отказывают на радио, заявляя, что они все «не формат». Музыкант добавил, что его игнорируют и как певца, и как композитора. Артист считает, что его хит «Плот» — единственная песня, которую американцы поют на английском языке. Однако ни в какие списки Лоза не попал.

«Меня проще не замечать. Очень просто, — приводит его слова «Вечерняя Москва». — Я давно уже вывел формулу идеального руководства медиасистемой. Она выглядит так: расплоди бездарности, и на их фоне твоя посредственность покажется талантом».

Раскритиковал певец и российских музыкантов, которые выступают на Евровидении. По его мнению, туда отправляются якобы исключительно враги России, а сам конкурс он посоветовал переименовать в «англовидение». Артист убежден, что конкурс «подмяли под себя» британцы.

«В установочных документах Евровидения было написано, что этот конкурс должен объединять, чтобы люди могли познакомиться с культурой своих соседей, там очень много хорошего было написано, — объясняет Лоза свою позицию. — И то, что он развлекательный, что никакой политики и так далее… Со временем все эти установочные лозунги были позабыты, и сейчас все перевернулось с ног на голову».

Он напомнил, как спевшая песня на французском языке Патрисия Каас заняла на Евровидении девятое место, а затем отправилась в тур по Европе. Для сравнения он привел Диму Билана, который занял первое место с песней на английском языке. Однако, в отличии от Каас, по мнению Лозы, Билан отправился после этого только «на гастроли в Сыктывкар».

«Французская певица Патрисия Каас интересна, оригинальна и самобытна, а Дима Билан — это «точь-в-точь», «один в один», — раскритиковал коллегу по цеху исполнитель. — Он никому не нужен».

Ранее Лоза заявил, что шутки про песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» являются безвкусицей. По его словам, песня становится популярной только раз в году.