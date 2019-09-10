Беглов сменит статус врио на губернатора Петербурга после публикации результатов выборов

Санкт-Петербург, 10 сентября. Одержавший уверенную победу на выборах Александр Беглов пока остается в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга ввиду того, что официальное вступление в должность, согласно уставу города, происходит на седьмой день со дня официального опубликования результатов. Об этом рассказал замначальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

Победа Беглова на выборах, прошедших 8 сентября, после обработки 100% бюллетеней убедительна. Городская избирательная комиссия Петербурга точную дату публикации назвать не может, пишет «Политика Сегодня». Григорий Марголин-Каганский поделился подробностями проведения процедуры вступления в должность губернатора.

«Много факторов, в том числе получение всех документов от ТИК, рассмотрение каждой жалобы, проведение заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на котором принимается протокол итогового голосования, а потом и решение о результатах выборов», — рассказал он.

Согласно данным Горизбиркома, прошедшие 8 сентября выборы губернатора Петербурга отличились минимальным количеством жалоб.