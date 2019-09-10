Глава геленджикских казаков рассказал, как удалось предотвратить трагедию на пожаре

Только благодаря слаженной работе пожарных, полиции и казаков пожар на рынке в Геленджике обошелся без жертв и не перекинулся на жилые дома. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил атаман Геленджикского районного казачьего общества Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества Константин Зырянов.

«В центре города загорелся рынок. Пока причины возгорания неизвестны, сейчас там работают специалисты-пожарные. Мы помогли сотрудникам полиции оцепить место происшествия и эвакуировать население, — рассказал он. — Пожарные расчеты потушили рынок, сейчас пожар локализован, хотя рынок — это очень сложная задача, тушат то, что загорается внутри. За оцепление по-прежнему никого не пускают. К счастью, обошлось без жертв, вроде никто даже не пострадал, если говорить об ущербе здоровью. Урон предпринимателям, конечно, большой. В месте, где был пожар, выгорело все. Сбоку был вещевой рынок, сгорели все вещи, которые находились на этих точках. Несколько магазинов выгорело дотла! Кроме того, сгорели две машины, они стояли рядом, мы не успели их эвакуировать».

Собеседник ФАН подтвердил: был риск того, что огонь перекинется на жилой массив.

«Мы с полицейскими даже начали эвакуировать граждан из близлежащих домов. Но все обошлось. Просто оцепили, за пределы досягаемости огня всех эвакуировали. Все обошлось, слава богу, пожарные справились», — отметил он.

По словам атамана, попыток мародерства и нарушения общественного порядка на пожаре не было.

«По тревоге был поднят весь личный состав полиции, мобилизовались казаки — все свободные силы. То есть там никакого мародерства быть и не могло», — подчеркнул Зырянов.

По его мнению, ключевую роль сыграло взаимодействие пожарных, полиции и казачества.

«Все работали слаженно, никто не отвернулся — ни полицейские, ни казаки, ни просто граждане. Кто-то, конечно, рвался спасать свое имущество, но мы не давали этого делать, потому что там было такое пламя — сгореть можно запросто. А пожарные, естественно, делали свое дело, несмотря на опасность, на то, что там могли быть газовые баллоны. К счастью, обошлось. Работа пожарных, безусловно, трудная, но нужная. А полиция и казаки были в оцеплении и занимались эвакуацией населения. Их задачей было сделать все возможное, чтобы люди не пострадали. Никто не пострадал, а это — самое главное!» — подытожил он.

Напомним, утром 10 сентября на городском рынке в Геленджике произошел пожар. Огонь быстро распространился, и возникла опасность возгорания расположенных поблизости жилых построек.