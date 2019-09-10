Петербургский ГИК может отменить итоги муниципальных выборов в 4 округах из-за нарушений

Санкт-Петербург, 10 сентября. Избирком Северной столицы планирует добиваться отмены выборов в ряде муниципальных образований Фрунзенского, Приморского, Адмиралтейского и Невского районов, а также расформирования ИКМО. Об этом заявил журналистам глава горизбиркома Виктор Миненко.

Отмечается, что комиссиям муниципалитетов, где было допущено наибольшее число нарушений, предложат самостоятельно отменить исход выборов. Однако, если адекватной реакции не последует, то к аннулированию приступит избирком Петербурга, сообщает «Интерфакс».

По словам Миненко, идентичная позиция может быть сформирована и по другим районам.

Напомним, 8 сентября, в единый день голосования, в России состоялись выборы разного уровня. Жители Петербурга выбирали муниципальных депутатов и губернатора. Как сообщили в ЦИК, окончательная явка избирателей на выборах составила 41,2%.

На работу избирательных комиссий в Петербурге поступила суммарно 181 жалоба, при этом лишь шесть из них касались губернаторских выборов.