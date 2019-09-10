Иванов считает, что критически мыслящие люди относятся негативно к «оппозиционным» клоунам

Санкт-Петербург, 10 сентября. Согласованный митинг общественной платформы ГОЛ «Государство. Общество. Личность» прошел в Петербурге. Участники мероприятия выступили против попыток либеральной оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране. Социолог Олег Иванов прокомментировал те идеи, о которых говорили участники акции.

На мероприятии, которое прошло в Петербурге на площади Ленина 9 сентября, выступили писатель Николай Стариков, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, член общественной палаты Александр Малькевич и актер Андрей Ургант. Спикеры призвали горожан активнее участвовать в политической жизни, формировать гражданское общество, что не допустить проплаченных западными кураторами провокаций так называемой «оппозиции».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов обратил внимание на то, что большинство граждан не поддерживают идеи, навязываемые организаторами несогласованных акций, которые проходили в Москве и Петербурге. Социолог считает, что задачей лидеров «оппозиции» является создание «яркой картинки» для зарубежной прессы, которая покажет, как в России в очередной раз якобы нарушаются права.

Эксперт подчеркнул, что адекватные граждане, которых большинство, отторгают действия «оппозиции». Поддерживает лидеров либеральной «оппозиции» лишь малая часть населения, это «стадо баранов» и ходит на незаконные митинги.

«Эти люди не могут адекватно оценивать ситуацию и критически оценивать реальные цели организаторов. Таких людей становится все меньше и меньше. Подавляющее большинство относится ко всем этим митингам индифферентно, они смотрят на них как отчасти на клоунов, что ли», – заявил Иванов в комментарии «ПолитЭксперту».

В ходе митинга на площади Ленина Малькевич отметил, что выборная кампания в Петербурге принесла большое количество так называемых фейков. Эксперт считает, что прошедшие провокации стали подготовкой перед выборами 2021 года.