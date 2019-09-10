Сирия, 10 сентября. Турки и поддерживаемые ими боевики снесли две трети 400-летнего кладбища и храм 17 века в Африне. Минобороны РФ опровергли данные боевиков о вылетах ВКС РФ в Идлибе. Курды ввели новый налог для фермеров и торговцев, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели спецоперацию по уничтожению «спящих ячеек» ИГ1 на западе Дейр-эз-Зора; потеряли одного из ополченцев в результате нападения неизвестного боевика в Даръа; атакуют позиции исламистов на юге Идлиба.

Курды: ввели новый налог для фермеров и торговцев на оккупированной территории.

ВС Турции: снесли большую часть 400-летнего кладбища и храм 17 века в Африне.

Провинция Алеппо

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о введении нового налога на оккупированной территории. Военный источник в сети Twitter (MathabAldeen) сообщает о том, что он будет взиматься с торговцев и фермеров. Курды утверждают, что деньги, вырученные от налогоплательщиков, в дальнейшем будут использованы для освобождения Африна. Напомним, ранее неоднократно поступали данные о поборах в районах, занимаемых SDF. Не так давно стало известно о том, что беженцы из Африна вынуждены арендовать жилье на северо-востоке Алеппо по завышенной цене.

Между тем информационное агентство Syrians for Truth and Justice опубликовало снимки со спутников, на которых наглядно видно, как турецкие военнослужащие и поддерживаемые ими боевики снесли две трети 400-летнего кладбища «Аль-Фокания», расположенного поблизости от поселения Синнара. По словам местного полевого исследователя, здесь находились могилы жителей деревень Синнара и Анкала, а также храм «Али Дада», датируемый 1636 годом. На их месте теперь возводится очередная военная база ВС Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Военный обозреватель сообщает о том, что отряды проасадовского ополчения «Национальные силы обороны»****** (NDF) приступили к обследованию территорий Сирийской Пустыни на западе провинции Дейр-эз-Зор. Спецоперация, направленная на выявление и ликвидацию «спящих ячеек» «Исламского государства»1, прошла в районе Файда недалеко от границы с провинцией Хомс. Группу боевиков, осуществлявших подпольную террористическую деятельность, удалось выявить, задействовав авиацию юго-восточнее шоссе Дейр-эз-Зор — Ас-Сухна. Результатом проведенных обысков стало уничтожение террористов и их убежищ, а также конфискация оружия и боеприпасов. Однако нескольким радикалам все же удалось бежать на восток региона. Напомним, активность ИГИЛ1 на западе провинции связана с непосредственной близостью оккупированной США территории — так называемой зоны безопасности, где террористы могут скрываться от преследований Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Даръа

Новое нападение неизвестных исламистов произошло в Даръа. Информационный портал Orient-News сообщает о том, что один из членов проправительственного ополчения по имени Али Сулейман был застрелен неизвестным снайпером. Тело убитого было передано его ближайшим родственникам. О месте происшествия пока ничего неизвестно. В последнее время в провинции активизировались вылазки радикалов вооруженной оппозиции, которые, как предполагается, координируют свои действия с силами западного альянса во главе с США, базирующимися в районе «Ат-Танфа». Напомним, территории Даръа и соседней Эль-Кунейтры были полностью зачищены в ходе военной операции «Базальт», продлившейся с июня по июль 2018 года.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Step_Agency) cсообщает о том , что части Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся вблизи освобожденного города Аль-Хубейт, продолжают вести артобстрелы позиций джихадистов в районе населенного пункта Хазарин. Оппозиционный интернет-портал Masar Press Agency тем временем заявляет о боевых вылетах, якобы предпринятых ВКС РФ недалеко от города Шейх-Мустафа. Министерство обороны РФ опровергло эти сообщения, отметив, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 31 августа, авиация РФ не выполняла никаких боевых задач на границах «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что местные власти в Хасаке передали четверых детей, оставшихся сиротами после гибели их родителей — террористов «Исламского государства», представителям российского правительства. Трое из них являются чеченцами по национальности, еще один — дагестанец. Отмечается, что прежде они содержались в одном из курдских лагерей для беженцев на юго-востоке провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.