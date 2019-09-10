Соратники Навального за счет грязных фейков пытаются объяснить свой провал в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября. Так называемая «оппозиция» в Петербурге распространяла грязные фейки о выборах в Северной столице ради политической выгоды, убеждены эксперты.

Практически сразу после единого дня голосования соратники скандального блогера Алексея Навального стали массово подавать жалобы с обвинениями, чтобы очернить выборы в Петербурге.

Псевдоактивисты прицепились к видеоролику, который был сделан на участке в четвертом округе Пушкина. На кадрах мужчина бросает в урну сразу несколько бюллетеней, и это дало «оппозиционерам» почву для возгласов. Позже появилось видео с камер наблюдений, которое расставляет в этой истории все точки над «i». На кадрах видно, что мужчина пришел на избирательный участок с женщиной на костылях, они вместе проголосовали, а затем он, забрав ее листы, подошел к урне.

Депутат петербургского законодательного собрания Юрий Бочков подчеркнул, что голосование в Пушкинском районе было «прозрачным и честным». По его словам, что-то вбросить на участке, где были наблюдатели и работали камеры, было невозможно.

«Я могу гарантировать, что по Пушкинскому району все было максимально открыто и честно», — подчеркнул петербургский депутат.

В день выборов так называемая «оппозиция» тиражировала фейковые новости в социальных сетях, пытаясь выдать их за реальность. По мнению члена Российской ассоциации политических консультантов Игоря Сопова, такие игры «оппозиционеры» используют, чтобы объяснить свое поражение.

«И тут немного вариантов: нарушения, административный ресурс, различные препятствия. Все эти нарушения существуют в их головах, настоящие же нарушения признает суд. Все остальное — это домыслы людей, которые думают, что там произошло нарушение, — пояснил эксперт. — Мы наблюдали, как в погоне за шумихой правда перемешивалась с ложью и откровенными фейками. А зачем нагнетать и раскачивать лодку, только для того, чтобы получить свой политический бонус».

Бывший соратник скандального блогера Виталий Серуканов напомнил, что Навальный является большим любителем провокаций. По его словам, скандалист пытается сгустить краски, чтобы, получить, возможно, повод для очередного митинга.

«У Навального такая тактика, он уже всех задолбал в Москве со своим «Умным голосованием». В Петербурге у него в этом плане ничего не получилось, и поэтому он перешел к свой излюбленной тактике – провокациям. Он пытается нагнетать какой-то негативный фон, возможно, готовит почву для них и для уличных выступлений», — сказал Серуканов в беседе с Nation News.

Экс-сотрудник штаба отметил, что у бывшего босса всего два способа разговаривать с аудиторией: «либо примазываться к чужому успеху, либо дискредитировать выборы и других людей». Он также не исключил, что петербургский штаб блогера подготовит много провокаций. В Петербурге у Навального «отличная команда» карьеристов, которые готовы пойти на все, добавил он.

Интернет-пользователи обратили внимание, что «оппозиция» рассчитывала с помощью провокаций сорвать выборы в Северной столице. Среди любителей грязных игр Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Петербургская избирательная комиссия отметила, что выборы прошли спокойно и без каких-либо существенных нарушений, однако были зафиксированы фейковые новости о ходе выборов.