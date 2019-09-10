Экс-депутат Рады призвал лишить Луценко премии в 120 тысяч и посадить его в тюрьму

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, покидая свой пост, получил почти 120 тысяч гривен, из которых 37 тысяч — это оклад за август, а все остальное — надбавки и премии. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал лишить Луценко этих денег и посадить его в тюрьму.

«Мир не знает таких коррупционеров и безграмотных юристов, как Юрий Луценко. Он не довел ни одно дело до конца. О какой премии может идти речь? Или ему заплатили за то, что при нем система прокуратуры на Украине окончательно деградировала и сгнила? А, может, его премировали за политические репрессии?» — возмущен депутат Верховной рады V и VI созывов.

В комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко напомнил, что Луценко так и не представил результатов расследования расстрелов на Майдане и трагедии в одесском Доме профсоюзов.

«Луценко утверждал, что расследование закончено, но преступники так и не были названы. И где сегодня эти убийцы? Место такого генпрокурора — в тюрьме. Он сам — военный преступник и соучастник государственного переворота. Луценко своим присутствием в Генпрокуратуре фактически унизил всех прокурорских работников Украины. И я не думаю, что его преемник — Руслан Рябошапка — наведет порядок, несмотря на то, что он уже пообещал резонансные посадки высокопоставленных украинских чиновников», — сказал Журавко.

По мнению украинского политика, новый генпрокурор Украины доведет расследования расстрела «Небесной сотни» и пожара в Доме профсоюзов в Одессе до конца, если ему разрешат заокеанские кураторы Киева.