Экс-депутат Рады призвал лишить Луценко премии в 120 тысяч и посадить его в тюрьму

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, покидая свой пост, получил почти 120 тысяч гривен, из которых 37 тысяч — это оклад за август, а все остальное — надбавки и премии. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал лишить Луценко этих денег и посадить его в тюрьму.
«Мир не знает таких коррупционеров и безграмотных юристов, как Юрий Луценко. Он не довел ни одно дело до конца. О какой премии может идти речь? Или ему заплатили за то, что при нем система прокуратуры на Украине окончательно деградировала и сгнила? А, может, его премировали за политические репрессии?» — возмущен депутат Верховной рады V и VI созывов.
В комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко напомнил, что Луценко так и не представил результатов расследования расстрелов на Майдане и трагедии в одесском Доме профсоюзов.
«Луценко утверждал, что расследование закончено, но преступники так и не были названы. И где сегодня эти убийцы? Место такого генпрокурора — в тюрьме. Он сам — военный преступник и соучастник государственного переворота. Луценко своим присутствием в Генпрокуратуре фактически унизил всех прокурорских работников Украины.
И я не думаю, что его преемник — Руслан Рябошапка — наведет порядок, несмотря на то, что он уже пообещал резонансные посадки высокопоставленных украинских чиновников», — сказал Журавко.
По мнению украинского политика, новый генпрокурор Украины доведет расследования расстрела «Небесной сотни» и пожара в Доме профсоюзов в Одессе до конца, если ему разрешат заокеанские кураторы Киева.
«За этими преступлениями, как и за войной в Донбассе и крушением авиалайнера MH17, стоят одни и те же люди. Если они начнут давать показания, то весь мир узнает, что на самом деле произошло на Украине в 2014 году, кто все это проплачивал и покрывал. Не думаю, что американские партнеры сейчас готовы к раскрытию этой правды. А потому Рябошапка будет мелочиться, выставляя свою деятельность за изысканные, как он говорит, посадки. Он будет квитаться с противниками Зеленского, а не бороться за торжество правосудия», — считает Алексей Журавко.