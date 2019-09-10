В Совфеде обозвали США «человеком с ружьем» из-за угроз введения санкций против «Роснефти»

Соединенные Штаты, угрожая ввести ограничительные меры против российской нефтяной компании, демонстрируют всему миру, что они требуют от всех полного подчинения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева.

«Роснефть» под прицелом

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за растущей торговли венесуэльской нефтью. Об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе телефонного брифинга.

Отвечая на вопрос, может ли «Роснефть» попасть под американские санкции как компания, закупающая нефть у Венесуэлы, спецпредставитель ответил: «Да, это возможно».

«Мы пока еще не сделали этого, но очевидно, что «Роснефть» получает большие деньги от торговли с Венесуэлой. И они закупают все большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продают им продукты нефтепереработки. Они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия «Роснефти», — заявил Абрамс.

По его словам, на протяжении всего этого года США видят «растущую зависимость венесуэльской PDVSA» от России и от «Роснефти». Абрамс назвал перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву символом растущих связей Москвы и Каракаса.

«Человек с ружьем»

Как отметила Ольга Тимофеева, угрозы США по введению санкций против «Роснефти» — открытая позиция Вашингтона по навязыванию своих интересов. Более того, это очередное подтверждение того, что США хотели устроить в Венесуэле государственный переворот, который они не смогли осуществить.

«Сейчас США ищут способы, чтобы отсечь Венесуэлу от возможности осуществления экономической деятельности. Они хотят навязать Венесуэле свои интересы. Это очередной очень нехороший сигнал. Даже не в отношении Российской Федерации, не в отношении «Роснефти». Этот сигнал показывает, что на международной арене перестают работать наработанные годами правила. Что человек с ружьем начинает демонстративно командовать и требовать всеобщего подчинения», — пояснила Ольга Тимофеева.

Она отметила, что возможность введения санкций против «Роснефти» нужно рассматривать как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и России. США пытаются навязывать Москве определенные условия поведения на международной арене.

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