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Володин поддержал Памфилову после нападения

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Володин поддержал Памфилову после нападения

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не является охраняемым лицом. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Элла Александровна Памфилова не является охраняемым лицом», — выступил Володин в защиту председателя ЦИК.

Она очень мужественный, но, с другой стороны, скромный человек, отметил спикер нижней палаты парламента.

«Она никогда не просила себе охрану, несмотря на то, что ее позиция многих раздражает и не устраивает. И этим она отличается от своих предшественников, отличается от тех, кто может себе это позволить», — обратил внимание Володин.

Володин поддержал Памфилову после нападения

«Что касается Эллы Александровны, мы должны с вами понимать, что она, еще раз подчеркиваю, человек очень скромный и отказывается всегда, чтобы ей в таких случаях предоставляли охрану или занимались вопросами ее безопасности», — подытожил он.

Напомним, ранее стало известно о нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Ее несколько раз ударили электрошокером.

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