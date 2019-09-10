Россия не признает «победу» Польши над «Газпромом», считает эксперт

Российский газовый концерн «Газпром» может не признавать решение европейского суда о газопроводе OPAL, т.к. оно противоречит экономическим интересам России и ЕС, считает руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов.

Польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL.

«Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования «Газпромом» газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%», — говорится в сообщении Минэнерго Польши.

В Польше считают, что решение Европейского суда юстиции по трубопроводу OPAL не позволит «Газпрому» отказаться от транзита энергоносителя через территорию Украины.

«Газпром» может отказаться признавать это решение, считает Колташов. По его словам, несмотря на то, что оно было принято международным судебным органом, его можно не считать обязательным.

«Это решение ставит суд не только выше российской компании и законов РФ, но и выше Европейского союза как государственного объединения. Получается, что решения правительства, которые принимаются на основе экономических интересов, должны подчинять неким внешним судебным органам. Во-первых, этому решению никто не будет следовать. Во-вторых, будут дальнейшие судебные разбирательства. В-третьих, «Газпром» и так не мог прекратить транзит через Украину в ближайшее время», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Очевидно, что Польша участвует в судебном разбирательстве в интересах США, говорит экономист. В США хотят максимально затруднить поставки российского газа в Европу, оторвав в торговом отношении Западную и Центральную Европу от Восточной Европы, отмечает эксперт.

«Хотя польские власти и считают это решение своей победой, на самом деле оно демонстрирует, что польское государство находится в фантастической зависимости от США. Вместо того, чтобы получать выгоду от «Северного потока — 2» и самим становиться транзитерами, они ведут очень странную игру. Поэтому точка в деле не ставится, но лишний раз демонстрируется враждебная позиция Польши к «Газпрому» в интересах США», — сообщил собеседник ФАН.

Напомнмм, газопровод OPAL соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Топливо доставляется в ФРГ до границы с Чехией. Ограничения на использование «Газпромом» трубопровода действовали и ранее, однако в 2017 Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа отменили их. Польша выступила против данного решения. Позицию Варшавы поддержали в Литве и Латвии.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как Европа готовится к отмене транзита через Украину.