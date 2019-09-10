Москва, 10 сентября. Россияне понимают, что так называемая «оппозиция» не создает новых ценностей, заявил политолог, ректор Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина Станислав Еремеев.

Он напомнил, что в Петербурге прошел согласованный митинг, организованный общественной платформой ГОЛ «Государство. Общество. Личность». Мероприятие посвятили прошедшим выборам, внимание акцентировалось на необходимости обратить взоры людей на социально-политические проблемы и не позволить расколоть общество.

Представитель средств массовой информации и член Общественной палаты Александр Малькевич во время выступления обратил внимание на то, что фейки и незаконные митинги могут появиться и на следующих выборах в 2021 и 2024 годах.

Как уточнил Еремеев, в ходе подготовки к выборам были силы, которые хотели расшатать, дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в России. Как пишет издание «Слово и дело», эксперт напомнил: россияне, несмотря на это, в день голосования доказали, что поддерживают федеральную власть и президента. Эксперт уверен, что россияне теряют интерес к митингам «оппозиции» из-за их бесполезности.

«Люди понимают, что «оппозиционная стихия» не создает новых ценностей, не создает благополучие в каждой семье. Итоги голосования на выборах глав 16 регионов это подтвердили», — уточнил Еремеев.

Специалист подчеркнул, что так называемая «оппозиция» не создает новых ценностей.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, ранее стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. Отметим, что так называемая оппозиционерка неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы действовать в рамках закона и обращаться в суд, «оппозиционеры» устроили в Москве несколько несанкционированных митингов. Напомним, что незаконный митинг, прошедший в столице 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность жителей и гостей столицы.