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Россия

Шойгу потребовал уделить внимание каждой детали галереи «Дорога памяти»

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Шойгу потребовал уделить внимание каждой детали галереи «Дорога памяти»

Москва, 10 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал уделить внимание каждой детали при создании галереи «Дорога памяти» на прихрамовой территории Главного храма ВС РФ. 

Шойгу ознакомился с экспозицией «Дороги памяти». Министр обратил внимание, что по галерее были озвучены несколько предложений, которые необходимо рассмотреть. Глава военного ведомства подчеркнул, что на данный момент проект находится на этапе, где важна каждая деталь.

«А с учетом того, что здесь мелочей быть не может, каждая часть важна, — констатировал министр обороны России. — Я бы хотел, чтобы вы обращали на это внимание».

Шойгу потребовал уделить внимание каждой детали галереи «Дорога памяти»

Открытие мультимедийной галереи «Дорога памяти» запланировано на 9 мая 2020 года. Каждый желающий может присоединиться к ее созданию и прислать фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Предполагается, что в галерею войдут десятки миллионов фотографий. Фотографии родственников — фронтовиков и тружеников тыла можно загрузить через специальный раздел на сайте Минобороны России.

Протяженность галереи «Дорога памяти» будет составлять 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Музей будет включать 35 выставочных залов, где будут размещены экспонаты времен войны.

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