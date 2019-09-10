Беглов призвал чиновников не снижать темпы работы для развития Петербурга

Санкт-Петербург, 10 сентября. Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал чиновников не снижать темпы работы и выполнять взятые на себя обязательства. С соответствующим заявлением он выступил на заседании правительства в Смольном.

«Жители нашего города нам доверили, поэтому надо, не раскачиваясь, выполнять обязательства и нашу программу, которую мы с вами разработали», — обратился Беглов к присутствовавшим на встрече.

Он попросил каждого члена правительства проработать направления своей деятельности, подчеркнув, что ключевыми задачами в ближайшее время станут подготовка к зиме, принятие городского бюджета на следующий год, тарифная политика и окончание работ по благоустройству Северной столицы.

Напомним, в минувшее воскресенье в РФ состоялся единый день голосования. В городе на Неве выбирали нового губернатора. Как сообщили ранее в горизбиркоме, Беглов набрал 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

По словам политолога Алексея Ломова, Беглов на деле доказал, что достоин победы на выборах. С его приходом в Северной столице многие процессы сдвинулись с мертвой точки.

Ранее на совещании в Смольном избранный глава города призвал учесть программы других кандидатов для развития Северной столицы.