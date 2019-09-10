ЦСКА не планирует выкупать контракт Сантоса

Москва, 10 сентября. ЦСКА не планирует выкупать контракт бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Источник опроверг информацию СМИ о готовящемся выкупе Лукаса Сантоса у бразильского футбольного клуба «Васко да Гама».

По его словам, «армейцы» действительно высоко оценивают игру 20-летнего бразильца, однако в ближайшее время речи клуб не планирует выкупать футболиста. Источник также добавил, что опция выкупа, предусмотренная в арендном соглашении между ЦСКА и «Васко да Гама» по Сантосу, значительно ниже той, что фигурирует в бразильских СМИ и составляет три миллиона евро. При этом за бразильским клубом закреплен определенный процент с последующей перепродажи футболиста.

Лукас Сантос перешел в ЦСКА 2 сентября на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, в нем предусмотрена опция выкупа футболиста. 9 сентября бразилец дебютировал в составе «армейцев» в товарищеском матче против московского «Арарата» (6:0 в пользу ЦСКА) и отметился забитым мячом.