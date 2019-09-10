Строители приступили к ремонту Станично-Луганского моста в ЛНР

Луганск, 10 сентября. Строители начали восстанавливать металлическую арку Станично-Луганского моста в Луганской Народной Республике, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Восстановительные работы выполняются в рамках тех пунктов обязательств, которые взяла на себя ЛНР. Планируется, что ремонтная бригада проведет сварочные работы на поврежденных балках для того, чтобы усилить конструкцию моста.

В конце августа сообщалось, что Луганская Народная Республика предлагает Киеву провести в районе моста у Станицы Луганской встречу представителей ЛНР и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для того, чтобы обсудить дальнейшие шаги «для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска «Станица Луганская».

Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен при обстрелах четыре года назад. Пешее движение по мосту через реку осуществляется по временным деревянным настилам. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев приступит к восстановлению переправы после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления.