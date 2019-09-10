Госдума открыла первое заседание осенней сессии

Нижняя палата парламента открыла первое заседание осенней сессии 2019 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Поздравляю всех с началом работы. Предстоящая сессия длится всего четыре месяца, но обещает быть напряженной», — обратился к коллегам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, перед депутатами стоит много задач.

«На сегодняшний день в нашем законотворческом «портфеле» 1311 законопроектов, из которых 244 приняты в первом чтении, четыре прошли второе чтение».

Приоритеты на осеннюю сессию — законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию и национальных проектов. Работа в этом направлении носит системный характер, создана комиссия во главе с первым заместителем председателя Государственной думы Александром Дмитриевичем Жуковым, отметил председатель ГД.

«Из 85 пунктов нашего плана по реализации послания выполнены 55. По девяти пунктам законопроекты приняты в первом чтении, по семи — находятся в стадии рассмотрения. Внесения 14 законопроектов ожидаем от правительства», — напомнил Володин.

План рассмотрения первоочередных законодательных инициатив, необходимых для реализации национальных проектов, включает 24 пункта. Из них девять законов принято в прошлую сессию, по восьми пунктам плана законопроекты сейчас находятся на рассмотрении в Государственной думе. Еще семь ожидают от правительства, уточнил Володин.

«От эффективного решения задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, а также реализации национальных проектов зависит повышение качества жизни людей, социально-экономическое развитие нашей страны. Нам важно сделать все, чтобы до конца осенней сессии все необходимые законопроекты были приняты», — сказал он.

Володин напомнил, что необходимо разрабатывать больше законов прямого действия, не требующих нормативно-правовых актов. Кроме того, председатель Госдумы призвал обсудить вопросы финансовой обеспеченности регионов.