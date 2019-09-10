Шперов назвал свои главные задачи в случае избрания главой Республики Крым

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики: Сергея Аксенова, Сергея Богатыренко и Павла Шперова, сообщил представителям средств массовой информации спикер местного парламента Владимир Константинов.

Депутат Государственной думы РФ Павел Шперов признался в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что его отношение к этой новости вполне понятно.

«Я очень рад и испытываю гордость из-за того, что мне доверили быть кандидатом, — отметил член фракции ЛДПР. — Шансы [на то, чтобы возглавить регион]? Посмотрим. У нас же [будет] голосование в Госсовете. Понятно, что у нас [ЛДПР] большинство мест».

Когда именно состоится заседание Государственного совета РК, член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками пока еще не готов сказать.

Зато собеседник ФАН сообщил, какая у него программа действий и на что он будет делать упор в случае, если возглавит родной для него регион (Шперов родился в Симферополе и в 2014 году являлся активным участником процесса воссоединения Крыма с Россией).

«Да, конечно, это программа ЛДПР, — пояснил он. — Главные задачи — исполнение законов и дисциплина».

В 2014–2016 годах Шперов был депутатом Госсовета Крыма и входил в состав комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам и комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

С 9 октября 2014 года главой РК является Сергей Аксенов (с 17 марта того же года он был председателем Совета министров Республики Крым).

Третий кандидат на пост — первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко.